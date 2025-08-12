الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

حادث تصادم على طريق
حادث تصادم على طريق أسيوط – البحر الأحمر يسفر عن 30 مصابًا

شهد طريق "أسيوط – البحر الأحمر" بنطاق مدينة أسيوط الجديدة صباح اليوم حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل، باتجاه مدينة الرحاب.

مصرع سائق موتوسيكل في حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

أسفر الحادث عن إصابة 30 شخصًا بإصابات متفاوتة بين خفيفة ومتوسطة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط إخطارًا فوريًّا بوقوع الحادث، حيث أدى التصادم إلى انقلاب الأتوبيس، مما استدعى تدخل سريع من فرق الإسعاف التي توجهت على الفور إلى مكان الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

كما باشرت الجهات المختصة رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور وعودة الانسيابية إلى الطريق.

الجهات الأمنية والمرورية فتحت تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

