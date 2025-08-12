أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

شهد طريق "أسيوط – البحر الأحمر" بنطاق مدينة أسيوط الجديدة صباح اليوم حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل، باتجاه مدينة الرحاب.

أسفر الحادث عن إصابة 30 شخصًا بإصابات متفاوتة بين خفيفة ومتوسطة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط إخطارًا فوريًّا بوقوع الحادث، حيث أدى التصادم إلى انقلاب الأتوبيس، مما استدعى تدخل سريع من فرق الإسعاف التي توجهت على الفور إلى مكان الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

كما باشرت الجهات المختصة رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور وعودة الانسيابية إلى الطريق.

الجهات الأمنية والمرورية فتحت تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.