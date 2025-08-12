الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يوضح ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في محافظة دمياط.

بالفحص، تم تحديد هوية السيدة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» ومقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، كما تبين أنها مقيدة الحرية منذ عام 2024 داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء حكم صادر ضدها في إحدى القضايا.

كشف ملابسات فيديو “توك توك” مخالف، تعدى سائقه على مواطن بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالجيزة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديو خادش دمياط وزارة الداخلية الامن العام مركز شرطة فارسكور اخبار الحوادث ضبط المحتوى المخل مراكز الاصلاح والتأهيل قضايا الآداب

