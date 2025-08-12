الأمن يوضح ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في محافظة دمياط.

بالفحص، تم تحديد هوية السيدة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» ومقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، كما تبين أنها مقيدة الحرية منذ عام 2024 داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء حكم صادر ضدها في إحدى القضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.