تفاصيل ضبط "فادي تاتو" لنشره فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم أوشام للسيدات

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صانع محتوى “فادي تاتو” متهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أثناء رسم أوشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده من مواطنين وأهالي المتضررات.


في إطار متابعة البلاغات المقدمة ضد صانع محتوى يقوم بنشر فيديوهات غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتخذت الجهات المختصة إجراءات تقنين الصلاحيات لضبط المتهم. 

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وهو مقيم بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول وجهاز "لاب توب".

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

ضبط شخصين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة في بدر

رسم أوشام على أجساد السيدات بطريقة تخدش الحياء العام

وبفحص الأجهزة الرقمية، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر المتهم أثناء رسم أوشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام. 

كما عُثر على الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي تبين أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

عند مواجهته، اعترف المتهم بنشر هذه الفيديوهات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

ads