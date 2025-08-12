ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص بالجيزة وبحوزته 342 طن مواد غير صالحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أن المتهم يدير المصنع المخالف، مستغلًا خامات مجهولة في التصنيع، ووضع عبوات تحمل اسم شركة وهمية للترويج للمنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول، وبحوزته 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر، و61 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي، وكميات من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وكمية كبيرة من الشكائر الفارغة المدون عليها اسم شركة وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.