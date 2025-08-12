الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص بالجيزة وبحوزته 342 طن مواد غير صالحة

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة
ضبط مصنع أسمدة مغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أن المتهم يدير المصنع المخالف، مستغلًا خامات مجهولة في التصنيع، ووضع عبوات تحمل اسم شركة وهمية للترويج للمنتجات.

الأمن يوضح ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط

كشف ملابسات فيديو “توك توك” مخالف، تعدى سائقه على مواطن بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول، وبحوزته 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر، و61 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي، وكميات من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وكمية كبيرة من الشكائر الفارغة المدون عليها اسم شركة وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الغش التجارى الاسمدة المغشوشة الجيزة وزارة الداخلية شرطة البيئة والمسطحات

