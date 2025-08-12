ضبط 3 عاطلين بالقاهرة بعد الاعتداء على شخصين وسرقتهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق استغاثة مواطنين من تعرضهما لاعتداء عنيف بالأسلحة البيضاء من قبل 3 أشخاص، وسرقة متعلقاتهم الشخصية، حيث تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات والمضبوطات.



وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو يظهر 3 أشخاص يعتدون بالضرب على شخصين باستخدام الأسلحة البيضاء في دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، قبل سرقة هواتفهم المحمولة ومتعلقاتهم.

وبسؤال المجني عليهما، وهما شخصان مصابان بكدمات في الرأس، أكدا أنه أثناء سيرهما بدائرة القسم فوجئا بالمتهمين الثلاثة يسيرون خلفهما، وافتعلوا مشاجرة بالأيدي تطورت إلى اعتداء بالضرب والسب، ثم استولوا على عدد 2 هاتف محمول وحقيبة يد بداخلها بعض المتعلقات.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين مقيمون بدائرة القسم، لأحدهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم كافة المسروقات، و2 فرد خرطوش، وكمية من مخدري الهيروين والبودر، وسلاح أبيض. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن مكان الهواتف والحقيبة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

