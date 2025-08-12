الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كشف ملابسات فيديو “توك توك” مخالف، تعدى سائقه على مواطن بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدي على أحد المواطنين بالسب في محافظة الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط مركبة “التوك توك” بدون لوحات معدنية وقائدها، وهو مقيم بمحافظة الجيزة. 

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفة بهدف اختصار الطريق، كما اعترف بتعديه لفظيًا على المواطن اعتراضًا على قيامه بتصويره.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالجيزة

ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

