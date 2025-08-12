الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة مرورية
حملة مرورية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  حملاتها المرورية المكثفة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 115453 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت المخالفات البارزة: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات شروط التراخيص. وتم فحص 2658 سائقًا تبين إيجابية تعاطي المواد المخدرة في 187 حالة منهم.

 

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

وفي ذات السياق، تواصل الحملات المرورية والانضباطية نشاطها في مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت من ضبط 1130 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وضوابط الأمن والمُتانة، كما تم فحص 163 سائقًا وأسفرت النتائج عن إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة. 

وتم ضبط 12 محكومًا عليهم بعدد إجمالي 14 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تحقيق الانضباط والسلامة على الطرق، ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حياة المواطنين وتحقيق الانسيابية المرورية في مختلف المناطق.

