كشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قائد سيارة ربع نقل يصطدم بدراجة نارية كان يستقلها شخص مع كريمته أعلى الطريق الدائري بالجيزة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق.

وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بخصوص الحادث، حيث أفاد القائم على نشر الفيديو بأنه لاحظ الحادث وتتبّع سيارة ربع النقل حتى تمكن من الإمساك بالسائق وتصوير المقطع ونشره خشية هروبه.

فيديو اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالجيزة

وعند العودة إلى موقع الواقعة تبين أن الطرف الآخر قد غادر المكان لعدم وجود إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة ذات التراخيص السارية وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

