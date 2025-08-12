الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

كشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالجيزة

المتهم
المتهم

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قائد سيارة ربع نقل يصطدم بدراجة نارية كان يستقلها شخص مع كريمته أعلى الطريق الدائري بالجيزة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق.

وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بخصوص الحادث، حيث أفاد القائم على نشر الفيديو بأنه لاحظ الحادث وتتبّع سيارة ربع النقل حتى تمكن من الإمساك بالسائق وتصوير المقطع ونشره خشية هروبه.

 فيديو اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالجيزة

وعند العودة إلى موقع الواقعة تبين أن الطرف الآخر قد غادر المكان لعدم وجود إصابات.

 

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة لفحص وكشف وثائق السفر المزورة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى السيدة زينب

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة ذات التراخيص السارية وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

