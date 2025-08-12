الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

ضبط شخصين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة في بدر

ضبط المتهمين، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الشباك" فى مدينة بدر.

سرقة أسلاك كهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة ببدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية – عدد من خلاطات المياه) من داخل شقة تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الشباك".

وعثر بحوزتهم على (المسروقات المستولى عليها - الأداة والسيارة "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة").


بمواجهتهما، اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.
 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ads