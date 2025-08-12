الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 17 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 17 مليون جنيه.

 

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

أجهزة وزارة الداخلية الاتجار في النقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاقتصاد الوطنى المضاربة بأسعار العملات جرائم الاموال مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال وزارة الداخلية

