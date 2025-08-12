الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى السيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص فى السيدة زينب.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته 24 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع. وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لضبط النشاط الإجرامي وحماية المجتمع.

