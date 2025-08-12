الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط كيان تعليمي بدون
ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال، فيتو

تمكنت  مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.

النصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

وتمثلت أنشطة المتهم في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدة مجالات، بإيهامهم بأن هذه الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم بمقر الكيان التعليمي المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية خاصة به.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضبط المتهمين ومنع استمرار هذا النشاط الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضبط كيان تعليمى مباحث الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

الأجهزة الأمنية تعلن السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

ضبط عاطلين سرقا دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية بعد استئجارهما

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

ضبط 1429 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تفويض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "لوشا" لنشره مقاطع تتضمن مشاهد عنف

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads