القبض على قائد سيارة تسبب في مصرع أجنبي بعين شمس

ضبط متهم
ضبط متهم

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات حادث تصادم أدى إلى وفاة شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بمنطقة عين شمس.

تلقت إدارة شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن وقوع مصادمة ووفاة بدائرة القسم.

عقب الانتقال والفحص، تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أية تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

