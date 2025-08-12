أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة لفحص وكشف وثائق السفر المزورة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) دورة تدريبية متخصصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة لطالبات كلية الشرطة.

عُقدت الدورة خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025، واستهدفت تدريب الطالبات على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات، والتعرف على العلامات الأمنية الخاصة بهذه الوثائق، والتمييز بين الوثائق الرسمية المزيفة أو التي تم التلاعب بها.

دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة لفحص وكشف وثائق السفر المزورة

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف إعداد وتأهيل الطالبات وفق أحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، لا سيما في فحص جوازات السفر، التأشيرات، بطاقات الإقامة الدائمة، وفنيات التعرف على منتحلي الشخصية.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات والقائمين على التدريب، حيث توجه مسئولو المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، على التعاون الصادق لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويأتي ذلك في سياق حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري وتأهيله للعمل الميداني في مختلف المجالات الأمنية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، ونظرًا لأهمية تعزيز البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

