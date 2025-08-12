الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة لفحص وكشف وثائق السفر المزورة

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة، فيتو

 نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) دورة تدريبية متخصصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة لطالبات كلية الشرطة.

 

عُقدت الدورة خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025، واستهدفت تدريب الطالبات على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات، والتعرف على العلامات الأمنية الخاصة بهذه الوثائق، والتمييز بين الوثائق الرسمية المزيفة أو التي تم التلاعب بها.

دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة لفحص وكشف وثائق السفر المزورة

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف إعداد وتأهيل الطالبات وفق أحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، لا سيما في فحص جوازات السفر، التأشيرات، بطاقات الإقامة الدائمة، وفنيات التعرف على منتحلي الشخصية.

 

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات والقائمين على التدريب، حيث توجه مسئولو المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، على التعاون الصادق لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويأتي ذلك في سياق حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري وتأهيله للعمل الميداني في مختلف المجالات الأمنية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، ونظرًا لأهمية تعزيز البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة التدريب الأمني البرامج التدريبية المنظمة الدولية للهجرة الوثائق الرسمية المنظمة الدولية للهجرة IOM دورة تدريبية متخصصة وثائق السفر المزورة وثائق السفر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

الأجهزة الأمنية تعلن السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

ضبط عاطلين سرقا دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية بعد استئجارهما

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

توقيع 10 وثائق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads