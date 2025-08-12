الثلاثاء 12 أغسطس 2025
سقوط عنصر إجرامي غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بقنا

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 30 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة قنا.

غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بقنا 

وذكر بيان أمني أنه استمرارًا لجهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وبالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الجهات المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة قنا.

 

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وتقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

 

