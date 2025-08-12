الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بحلوان

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بالقاهرة وضبط المتهم.

 

تابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو يظهر تعدي سائق على سيدة وزوجها أثناء استقلالهما السيارة، مع تحطيم زجاج السيارة باستخدام الحجارة بالقاهرة.

 فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بحلوان

وبعد إجراء الفحص والتحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. 

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف نشب حول أولوية المرور.

 

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

ضبط شخصين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة في بدر

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم تمهيدًا لتقديمه للعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية اجراء الفحص تداول مقطع فيديو قسم شرطة حلوان وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على قائد سيارة تسبب في مصرع أجنبي بعين شمس

كشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالجيزة

سقوط عنصر إجرامي غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بقنا

خلال 24 ساعة، ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 17 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة لفحص وكشف وثائق السفر المزورة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى السيدة زينب

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads