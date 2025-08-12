الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بحلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بالقاهرة وضبط المتهم.

تابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو يظهر تعدي سائق على سيدة وزوجها أثناء استقلالهما السيارة، مع تحطيم زجاج السيارة باستخدام الحجارة بالقاهرة.

فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بحلوان

وبعد إجراء الفحص والتحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف نشب حول أولوية المرور.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم تمهيدًا لتقديمه للعدالة.

