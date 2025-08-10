القبض على رسام "تاتو" النساء بمصر الجديدة بتهمة نشر الفسق والفجور

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على “داني تاتو” رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة، وذلك لإساءة استخدامه تطبيق “التيك توك”، ونشره فيديوهات مسيئة تهدد قيم المجتمع، وتحريضه على الفسق والفجور.

نشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية

البداية بورود بلاغات للنائب العام مقدم من أحد المحامين ضد التيك توكر “داني تاتو”، رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد نشر المتهم الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية، وتم ضبطته، وجاري التحقيق معه من قبل قوات الأمن لتحرر محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

