حوادث

حبس البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور

البلوجر نعمة أم إبراهيم
البلوجر نعمة أم إبراهيم

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر نعمة أم إبراهيم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم  لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

 

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم 

يأتى ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضدها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض عليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير.

وبمواجهتها عترفت نعمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

