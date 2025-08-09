السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق على محال تجارية بالسيدة زينب

انهيار عقار جزئي
انهيار عقار جزئي لعقار بالسيدة زينب، فيتو

انهار عقار مكون من 3 طوابق جزئيًّا، بشارع مسجد أحمد بن طولون بحي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط جزء من منزل بدائرة قسم السيدة زينب وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وأن السقوط شمل أسقفًا خشبية بالطابقين الأول والثاني، سقطت على الطابق الأرضي، الذي يستغل كمحال تجارية.

 وأكدت المعاينة أن العقار خالٍ تمامًا من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو تلفيات.

