الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إعلان تلفزيوني يسقط عاطلا في قبضة الأمن بعد ادعاء قدرته على تسفير المواطنين للخارج

القبض على متهم بالنصب
القبض على متهم بالنصب علي المواطنين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية بشأن وجود إعلانات على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بقدرة صاحب الحساب على توفير تأشيرات عمل للمواطنين بالخارج.


وبالفحص تم تحديد القائم على الحساب (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول – 3 بطاقات دفع إلكتروني – 2 جهاز حاسب آلي "بفحص الأجهزة الإلكترونية فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوزارة الداخلية قسم شرطة الساحل التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكي يرحب بموافقة الكابينت على احتلال غزة ويحمل فرنسا المسؤولية

صور لأقمار صناعية تظهر حشودا عسكرية قرب غزة تمهيدا لاحتلال القطاع

إعلام عبري: استدعاء واسع لقوات الاحتياط و 6 فرق عسكرية تتأهب لاحتلال غزة

إصابة 17 شخصا بينهم سياح، اللقطات الأولى لحادث تصادم مروع بطريق مرسى علم (فيديو)

الزمالك بـ"نيو لوك" يصطدم بـ طموح سيراميكا كليوباترا الليلة في الدوري الممتاز

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض 3 أصناف وارتفاع الزبدية وهزة كبيرة في الفص

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيفرض حصارا على مقاتلي حماس في غزة ويشن هجوما بريا على المدينة

خدمات

المزيد

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads