إعلان تلفزيوني يسقط عاطلا في قبضة الأمن بعد ادعاء قدرته على تسفير المواطنين للخارج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية بشأن وجود إعلانات على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بقدرة صاحب الحساب على توفير تأشيرات عمل للمواطنين بالخارج.



وبالفحص تم تحديد القائم على الحساب (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول – 3 بطاقات دفع إلكتروني – 2 جهاز حاسب آلي "بفحص الأجهزة الإلكترونية فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

