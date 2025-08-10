حجز التيك توكر "لولتيا" بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز البلوجر لولتيا بتهمة نشر فيديوهات تحرض علي الفسق والفجور 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية والتحفظ علي هاتف المتهمة والأدوات التي تستخدمها في التصوير.

القبض على التيك توكر "لوليتا" بالقاهرة الجديدة لنشر الفسق والفجور

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر الشهيرة"لوليتا" بمنطقة القاهرة الجديدة لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

جاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقى بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

