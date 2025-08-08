القبض على عاطل بتهمة الاعتداء على والده بالتبني في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بالاعتداء على والده في مدينة 6 أكتوبر عن طريق إلقاء زجاجات فارغة عليه.



وذلك فور أن تقدم والد المتهم ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، وكشفت التحريات الأولية صحة البلاغ وأن المتهم هو نجل المجني عليه بالتبني، وأقدم على ارتكاب الواقعة بسبب اعتراضه على معاتبة الأخير له لسوء سلوكه.

وأكملت التحريات، ما دفع المتهم إلى الاعتداء على والده بالتبني والتهديد بإيذائه وإلقاء زجاجات فارغة عليه وممارسة أعمال البلطجة.

وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وتوالت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

