السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أبرزهم نجل شيبة وجاكسون، بلاغات تتهم 10 مشاهير على اليوتيوب ببث محتويات منافية للآداب

بلاغات ضد تيك توكر
بلاغات ضد تيك توكر اليوتيوب،فيتو

تتواصل البلاغات المقدمة من المحامين للنائب العام ضد  صانعي المحتوى على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، بتهم ارتكاب أفعال مجرمة قانونًا، وبث محتويات مرئية وصوتية منافية للآداب والقيم المجتمعية.

وكان آخر هذه البلاغات آخرها اليوم حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ  للنائب العام ضد 10 من مشاهير تيك توك بتهمة نشر محتوى منافٍ للآداب وهم: لوشا، محمود أحمد شيبة، بيج ياسمين، أم خالد، مونلي، سلمى الرحالة، جاكسون، عمر فرج، محمد فرج الشهير بـ أم عمر، وأم جاسر.

وأشار البلاغ إلى أن المحتويات المنشورة عبر منصات تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام تحمل إيحاءات جنسية، وأفعالًا تمس القيم الدينية، فضلًا عن إبراز مظاهر البلطجة والعنف، والسب والقذف العلني، إلى جانب أنشطة مالية مشبوهة وظهور علامات الثراء السريع، بما يستدعي التحري عن مصادر الأموال.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق شامل، وفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقهم، وإجراء تحريات مالية موسعة عبر وحدة مكافحة غسل الأموال، مع إحالة النتائج إلى مصلحة الضرائب لفحص مصادر الدخل، وحجب الحسابات والقنوات التي تبث المحتوى محل الشكوى، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إنتاجه، وإدراج الأسماء الواردة في البلاغ على قوائم المراقبة.

واستند البلاغ إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أول تحرك أمني بشأن فيديو المشاجرة المرعبة بالأسلحة والكلاب في العمرانية

بعد ثوثيق الواقعة بالفيديو، القبض على المتهمين في ترويع مرشح بمجلس الشيوخ بالأقصر

اشتغلت "شفتين" بدون أكل، وفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ أثناء عملها بـ"قصر العيني"

انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق على محال تجارية بالسيدة زينب

السيطرة على حريق بجوار محور 26 يوليو والسبب سيجارة مشتعلة

القبض على عاطل بتهمة الاعتداء على والده بالتبني في أكتوبر

السجن 7 سنوات ومصادرة الأموال، عقوبات متوقعة على البلوجرز المتهمين بغسل الأموال

إعلان تلفزيوني يسقط عاطلا ادعى قدرته على تسفير المواطنين للخارج

مصرع شاب وإصابة صديقه في انقلاب دراجة نارية في الهرم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوتيوب سلمى الرحالة جاكسون للنائب العام تيك توك محمود احمد شيبة

الأكثر قراءة

علي الفيل يسجل الهدف الثاني لمودرن سبورت في شباك الأهلي

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الحكومة قدوة للتجار!

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والشبورة الكثيفة

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حسام حسن يحرز هدف التعادل لمودرن سبورت أمام الأهلي

ثاني أسيستات زيزو، ياسين مرعي يحرز هدف التعادل للأهلي أمام مودرن

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

شاب يسأل: لست قادرا على الزواج فكيف أعف نفسي؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads