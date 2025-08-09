السبت 09 أغسطس 2025
بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة  مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة المرور خلال 24 ساعة استهدفت الطرق الصحراوية، عن ضبط 1017 مخالفة تجاوز سرعات و95 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و65 دراجة نارية مخالفة، و98 مخالفة موقف عشوائى، و114 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

