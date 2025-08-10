الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

التحقيق مع مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية والتحفظ على هاتفه

مونلي صديق البلوجر
مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية

بدأت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على هاتفه وتفريغه والاستعلام عن مصادر دخله. 

وكان محام تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت. 

وجاء في البلاغ أن مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية والتي تم القبض عليها مؤخرا هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع  حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه (صاحبي)؟

وأضاف البلاغ أن مونلي شريك سوزي الأردنية هو مستحق لذات العقوبة القانونية التي تقع على سوزي لاشتراكه معها في كافة الفيديوهات وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنه 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات والمتعلق بإساءة استعمال الإنترنت ونشر محتوى هادم للقيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور ويستحق نفس عقوبة الفاعل الأصلي شريكته سوزي الأردنية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على مونلي شريك سوزي الأردنية بعد تقنين الإجراءات مع سرعة إجراء التحريات الأمنية والأمر بمنعه من السفر واستصدار أمر بضبطه وإحضاره تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة مع سوزي الأردنية مع اتخاذ اللازم قانونا.

نيابة القاهرة الجديدة سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية صديق البلوجر سوزي الاردنية مونلي

