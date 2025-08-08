السيطرة على حريق بجوار محور 26 يوليو والسبب سيجارة مشتعلة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مخلفات بجوار محور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء، عقب تلقي مدير مباحث الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

وتم على الفور الدفع بقوات من المطافئ للسيطرة على الحريق وبرفقتها سيارة الاسعاف تحسبًا من وجود مصابين.

وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء الاشتعال سيجارة مشتعلة تم إلقاؤها على المخالفات فنشب الحريق.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات بجوار محور 26 يوليو بأرض اللواء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

