السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق بجوار محور 26 يوليو والسبب سيجارة مشتعلة

حريق مخلفات بجوار
حريق مخلفات بجوار محور 26 يوليو، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مخلفات بجوار محور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء، عقب تلقي مدير مباحث الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

وتم على الفور الدفع بقوات من المطافئ للسيطرة على الحريق وبرفقتها سيارة الاسعاف تحسبًا من وجود مصابين. 

وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء الاشتعال سيجارة مشتعلة تم إلقاؤها على المخالفات فنشب الحريق.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات بجوار محور 26 يوليو بأرض اللواء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية حريق مباحث الجيزة

الأكثر قراءة

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

الظهور الأول لـ أحمد فتوح بعد أزمة حفل راغب علامة

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

الزمالك في ثوبه الجديد يفتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز علي سيراميكا بثنائية (صور)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شحاته يسجل هدفا عالميا للزمالك في شباك شيراميكا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

المصري يخطف فوزا صعبا من الاتحاد 3-1 في افتتاحية الدوري المصري الجديد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها؟ الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads