لخدمة 3 مليارات مستخدم شهريا، واتساب يختبر ميزات جديدة

يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب على تطوير وتحديث التطبيق بصورة مستمرة للتسهيل على المستخدمين.

وبصورة أسبوعية يجرى التطبيق أكثر من اختبار وتحديث للمستخدمين لتحقيق رغبة العملاء، وإزالة أي عوائق تقف أمامهم عند استخدام التطبيق الشهير.

وتخدم التحديثات الجديدة عدد كبير من المستخدمين حيث ارتفع عدد مستخدمي تطبيق «واتساب» حول العالم إلى أكثر من 3 مليار مستخدم شهريًا

الميزة الأولى: مشاركة الأسئلة على الحالة

يعمل تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة تتيح لمستخدمي نظام أندرويد مشاركة أسئلة عبر حالتهم على التطبيق.

وستتيح هذه الميزة المقبة للمستخدمين إضافة مربع أسئلة مباشرةً إلى تحديثات حالتهم، حيث سيتمكن من يشاهد الحالة من الإجابة عليه لتظهر الردود في واجهة الحالة بشكل منفصل عن المحادثات.

لكن الميزة ستُمكن المستخدم من إضافة سؤال واحد فقط في كل تحديث حالة، أي أنه إذا أراد المستخدم طرح عدة أسئلة، فسيحتاج إلى نشر عدة تحديثات حالة واحدة تلو الأخرى.

وبمجرد مشاركة تحديث حالة يحتوي على مربع السؤال، سيتاح لمشاهدي هذا التحديث إرسال إجاباتهم مباشرةً من خلال واجهة الحالة نفسها وليس واجهة المحادثة الفردية.

الميزة الثانية: التخلص من فوضى المحادثات

اكتشف "واتساب" طريقة جديدة للتخلص من فوضى المحادثات الجماعية عبر ميزة "ردود سلاسل المحادثات".

تُنظّم هذه الميزة ردود الرسائل تلقائيًا في المحادثات الجماعية، ما يُتيح لك تصفح جميع الرسائل بسهولة ويسر.

هل شعرت يومًا بالفوضى أثناء تصفحك لرسائل كثيرة في محادثة جماعية على "واتساب"؟ يحدث هذا عندما تفوتك المحادثة الجماعية الجارية بسبب بعض المهام، لكن المشكلة تكمن في العثور على ردود على رسائلك في المحادثة.

على الرغم من أن "واتساب" يُصلح مشكلة سلاسل المحادثات الجماعية هذه، إلا أن الشركة تُطلق تحديثًا جديدًا لأجهزة iOS مع الإصدار التجريبي 25.19.10.80

ستظهر الردود المترابطة في شاشة مُخصصة تُظهر جميع الردود على رسالة مُحددة في مكان واحد.

ستعرض كل فقاعة دردشة مؤشرًا أخضر بعدد الردود على رسالة مُحددة.

بنقرة واحدة على هذا المؤشر، ستُفتح شاشة جديدة تعرض جميع الردود على النص الأصلي في عرض سلسلة المحادثات.

والأفضل من ذلك، أنه يُمكنك أيضًا إرسال رد مُباشرةً من هذه الشاشة، والذي سيظهر تلقائيًا في نفس السلسلة.

إنها طريقة سهلة ومريحة لمعرفة عدد الردود المرتبطة برسالة واحدة، دون الحاجة إلى تصفح المحادثة لساعات.

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