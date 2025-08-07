ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى جميع دول الشرق الأوسط شدد فيها على أهمية انضمامهم إلى اتفاقيات إبراهيم –التطبيع- مع إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق السلام في المنطقة.

ترامب يطالب الشرق الأوسط بالانضمام لاتفاقيات إبراهيم

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" المملوكة له: "الآن، وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي كانت تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم. هذا سيضمن السلام في الشرق الأوسط. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".

يذكر أن اتفاقيات إبراهيم (أبراهام) هي سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي أبرمت في عام 2020 بين الاحتلال وعدد من الدول العربية، بوساطة أمريكية خلال ولاية ترامب الأولى.

بداية توقيع اتفاقيات إبراهيم مع الاحتلال الإسرائيلي خلال ولاية ترامب الأولى

وبدأ توقيع هذه الاتفاقيات كل من؛ الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بتوقيع اتفاقيتي سلام وتطبيع مع الاحتلال في سبتمبر 2020، ثم لحق بهما لاحقا كل من السودان والمغرب.

وتهدف الاتفاقيات وفق مزاعم أصحابها، إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني بين إسرائيل وهذه الدول، وتعد من أبرز التغيرات في خارطة العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، خاصة في ظل استمرار الجمود في مسار عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.