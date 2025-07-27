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اقتصاد

وزير التجارة الأمريكي: لا تمديد لفترات السماح لفرض الرسوم الجمركية

وزير التجارة الأمريكي
وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أنه لن يتم تمديد موعد المفاوضات التجارية بعد الأول من أغسطس، لافتا إلى أن الرسوم الجمركية ستجلب عائدات بقيمة 700 مليار سنويا.

المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال لوتنيك: "هدف الرئيس دونالد ترامب في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي هو دفعه إلى فتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية. السؤال الآن، هل سيقدم الاتحاد الأوروبي صفقة تدفع ترامب للتراجع عن فرض رسوم بنسبة 30%".

وذكر لوتنيك "أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس، مضيفا أن بروكسل تريد بوضوح التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن الرئيس مستعد تماما للتفاوض والتحدث مع الاقتصادات الكبرى.. ولا تمديد، لا فترات سماح إضافية، في الأول من أغسطس، تفرض الرسوم الجمركية، ستطبق. ستبدأ الجمارك بتحصيل الأموال".

عائدات الرسوم الجمركية

وقال لوتنيك إن عائدات الرسوم الجمركية مذهلة، ستكون 700 مليار دولار سنويا، هذا مجرد صافي أموال جديدة لم تكن لدى الحكومة من قبل، إذا حسبنا هذا على مدى عشر سنوات، سنحصل على 7 تريليونات دولار.

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في هذا الشأن، يلتقي الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في استراحة قصيرة من لعب الغولف في اسكتلندا لمناقشة اتفاق التجارة، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق بشأن معدلات الرسوم الجمركية، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لفرض ضرائب استيراد صارمة هذا الأسبوع.

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