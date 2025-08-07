ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد أزمة رسوم ترامب الجمركية

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الخميس، وسط زخم موسم نتائج الأعمال، فيما بدأت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين، قبل ساعات من صدور قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.

ارتفاع الأسهم الأوروبية

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 541.40 نقطة، مع تداول معظم البورصات الإقليمية الكبرى في المنطقة الخضراء. في المقابل، تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% إلى 9131.06 نقطة، بينما صعد المؤشر السويسري SMI بنسبة 0.1%.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% إلى 23948.68 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7647.43 نقطة.

رسوم ترامب الجمركية الجديدة

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيّز التنفيذ اليوم، بما في ذلك نسبة 39% على واردات من سويسرا. وقال مصدر لـ«رويترز» إن رئيسة سويسرا، كارين كيلر-سوتر، غادرت واشنطن يوم الأربعاء دون أن تتمكن من لقاء ترامب أو أي مسؤول تجاري رفيع.

قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

ويُتوقّع على نطاق واسع أن يُعلن بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم خفضًا في معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن الانقسام بين صناع السياسات قد يستمر، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية.

أداء القطاعات والأسهم

تراجعت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 2.2%، تحت ضغط نتائج فصلية مخيبة، حيث هبط سهم Freenet AG بنسبة 8.5%، وسهم DT Telekom بنسبة 5.2%.

في المقابل، ارتفع سهم Maersk بنسبة 5.3% بعد أن رفعت مجموعة الشحن العالمية توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مدفوعة بزيادة الطلب على الشحن البحري للحاويات.

وانخفض سهم Merck KGaA بنسبة 3% بعد أن قلّصت الشركة نطاق توقعاتها للنمو العضوي في المبيعات، وأعلنت عن تراجع الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني، متأثرة بضعف الدولار.

أما سهم Rheinmetall الألمانية للصناعات الدفاعية فكان الأسوأ أداءً على المؤشر، متراجعًا بنسبة 5.2%، بعد أن جاءت مبيعاتها في الربع الثاني دون التوقعات، نتيجة تأخّر منح عقود دفاعية حكومية داخل ألمانيا.

