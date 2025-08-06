رئيس جهاز حماية المستهلك: رقابة مشددة لضمان الالتزام بمبادرة خفض أسعار السلع

شهد ديوان عام محافظة الجيزة صباح اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الشعب النوعية.

وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة ومجتمع التجار والصناع لإطلاق مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد الدكتور السجيني أن المرحلة الحالية تتطلب انعكاس التحسن الاقتصادي على الأسواق من خلال خفض حقيقي وملموس في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج يمثلان فرصة حقيقية لتحقيق توازن سعري يشعر به المواطن.

وأوضح أن المبادرة ستُطلق على مستوى الجمهورية، تحت رقابة مشددة من الأجهزة المعنية لضمان الالتزام.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: "لدينا شركاء من التجار الوطنيين الذين أثبتوا في فترات سابقة دعمهم للاقتصاد الوطني، ونثق في تعاونهم لتنفيذ هذه المبادرة بما يُحقق الاستقرار المطلوب في السوق ويُلبي تطلعات المواطن".

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستشهد إجراءات تنفيذية واضحة لتحقيق تخفيضات حقيقية في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية إعلان نسب التخفيضات بشفافية ومتابعة مدى التزام العارضين بها.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستعد كذلك لتنظيم معرض "أهلًا مدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

القطاع التجاري والصناعي: التزام واستعداد للتنفيذ

بدوره، أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تعمل على وضع آليات تنفيذية فعّالة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة. وقال: "نحن مستعدون لتخفيضات مستدامة وتوسيع منافذ البيع المباشر في الأسواق، وملتزمون بتفعيل آليات السوق الحر عبر المنافسة العادلة وتوفير السلع بأسعار مناسبة".

وأشار الشاهد إلى أن تراجع سعر الدولار وتوفير مستلزمات الإنتاج يجب أن ينعكس بوضوح على الأسعار في السوق، داعيًا إلى مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطن.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، بأن "الوقت قد حان لتضافر الجهود بين الصناع والتجار لضمان انخفاضات حقيقية يشعر بها المواطن"، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العاملة في الأجهزة الكهربائية ستعلن عن تخفيضات كبيرة خلال الأيام المقبلة.

تخفيضات تشمل أكثر من 600 سلعة

وفيما يتعلق بالجهود الحكومية، أعلن السيد عادل الخطيب، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن توجيهات وزير التموين شملت خفض أسعار 640 سلعة غذائية بنسب تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم، والدواجن، والسكر، والأرز، والزيوت، والشاي، والمكرونة، والصلصة، موضحًا أن التخفيضات بدأ تطبيقها فعليًا في المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات منذ الأمس.

أما السيد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فأكد أن القطاع يشهد بالفعل تحركات جادة لتحقيق انخفاضات في الأسعار، بعد ركود وصل إلى 40% بسبب ارتفاعها في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن خفض الأسعار أصبح ضرورة لضمان استمرار النشاط وتحقيق رواج اقتصادي.

تنسيق متواصل لتحقيق الهدف

وفي ختام اللقاء، شدد كل من رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الجيزة على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وتذليل أي معوقات، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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