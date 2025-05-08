بنك إنجلترا يقرر تخفيض معدل الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس

قرر بنك إنجلترا تخفيض معدل الفائدة الأساسى 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25% ليصل إلى 4.25%، فى خطوة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين.

ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فقد وافق 7 أعضاء بلجنة السياسة النقدية على الخفض، في حين عارضه اثنان. ويُعد ذلك هو رابع تخفيض منذ بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند 5.25% العام الماضي، والثاني منذ بداية 2025 بعد خفض أول فى فبراير.

تجدر الاشارة الى ان المركزى البريطانى يسعى إلى تخفيض التضخم إلى 2%، بطريقة تساعد على دعم النمو والتشغيل، مع تبني نهج متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد السياسة النقدية.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة

وحسم البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة امس الأربعاء في ثالث اجتماع له هذا العام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، اليوم الأربعاء، في نطاق 4.25% و4.5% وذلك على الرغم من مطالبات الرئيس الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض.

وكان الفيدرالى الأمريكى قد لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماعات العام الجارى خلال شهرى يناير ومارس الماضيين.

الفيدرالى الأمريكى

آخر اجتماعات الفيدرالي الأمريكي 2025

في الاجتماع الماضي فى مارس، قرار الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب تراجع معدل التضخم في فبراير 2025 إلى 2.8% سنويا، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ثبات المعدل عند 3%.

خفض متوقع للفائدة مرتين في 2025

أبقى مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم بإجراء خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، بمجموع 50 نقطة أساس، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة إلى حوالي 3.8% بحلول نهاية العام.

البنوك المركزية

البنك المركزي البولندي

فى سياق متصل خفض البنك الوطني البولندي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، كما أُعلن اليوم الأربعاء، أنه تم تخفيض تكلفة الائتمان بمقدار 50 نقطة أساس، وهي خطوة كان يتوقعها محللو السوق وتأتي استجابة لانخفاض معدلات التضخم.

سعر الفائدة الرئيسي

وأفاد البنك المركزي البولندي أن سعر الفائدة الرئيسي تم تخفيضه إلى 5.25%.

الصين تخفض أسعار الفائدة

وفى نفس السياق، خفضت الصين هي الأخرى سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية للاقتصاد الصيني.

وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونج شنج، اليوم الأربعاء، خفض سعر الإقراض للبنوك التجارية بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%. كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير.

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