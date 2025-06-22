إيتيدا تعلن نتائج الدورة الـ37 لبرنامج المشروعات المشتركة الممولة

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن نتائج الدورة السابعة والثلاثين من برنامج المشروعات المشتركة الممولة، وهو أحد البرامج الرائدة التي تنفذها إيتيدا في إطار مبادرة التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC).

تعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي من خلال دعم المشروعات المشتركة في مجال البحث والتطوير بما يلبّي احتياجات السوق ويسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وقام بتقييم المشروعات المقدمة عددٌ من الخبراء، ونتجت عملية التقييم عن اختيار ثلاثة مشروعات متميزة للحصول على التمويل ضمن هذه الدورة من البرنامج. وتتمتع هذه المشروعات بمستوى عال من الابتكار، وإمكانات واعدة لتحقيق تأثير فعلي في السوق. واعتمدت اللجنة التوجيهية للمبادرة هذه المشروعات الثلاثة في مايو الماضي.

وأسفرت نتائج تقييم المشروعات المقدمة، والذي أجراه نخبة من الخبراء، عن اختيار ثلاثة مشروعات مبتكرة للحصول على التمويل في هذه الدورة. وتتمتع هذه المشروعات بمستوى عالٍ من الابتكار، وإمكانات واعدة لتحقيق أثر فعلي في السوق، حيث تم اعتمادها من قِبل اللجنة التوجيهية للمبادرة في مايو الماضي.

المشروعات الفائزة بالبرنامج

وتضمنت المشروعات الفائزة مشروع I-Hire في مجال التوظيف (فئة المشروعات البحثية المتقدمة)، المقدم من شركة "بشر سوفت" بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل.

مشروع Papyr في مجال الذكاء الاصطناعي (فئة مشروعات تطوير المنتجات)، المقدم من شركة "CIS للحلول الرقمية" بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ومشروع تطوير تصميم باستخدام تقنية BJAM في الطباعة ثلاثية الأبعاد (فئة مشروعات تطوير المنتجات)، المقدم من شركة "روبوتا للصناعات" بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

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