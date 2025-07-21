الكيلو يصل 1000 جنيه، اختفاء الجمبري بسبب ارتفاع أسعاره بالبحيرة (فيديو)

شهدت أسواق الأسماك بمحافظة البحيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار الجمبري بأنواعه، والتى وصلت لـ 650 جنيها بالنسبة للحجم المتوسط، بالإضافة إلى اختفائه بالأسواق منذ أسابيع، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض السحب من قبّل المواطنين.

أسباب ارتفاع أسعار الجمبري بأسواق محافظة البحيرة

واشار على جادالله، بائع أسماك بمحافظة البحيرة، إلى أن أسعار الجمبري تحديدا شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وذلك بسبب إقبال الفنادق عليها من الصيادين والسياح خلال فصل الصيف، مما عمل على سحبها من الأسواق وزيادة أسعارها بالإضافة إلى أسعار البنزين والسولار التى تستخدمها مراكب الصيد كما أجبر الصيادون على رفع الأسعار لتصل إلى الأسواق بشكل مبالغ.









أسعار الجمبري باسواق محافظة البحيرة

مشيرا ان هناك انواعا مختلفة من الجمبري منها القزاز وهو الأشهر وايضا الجمبري الأبيض والإكوادوري والجمبري الفراولة الأحمر والجمبري العقر وغيرها مؤكدا ان الأسعار زادت بشكل مبالغ فيه لجميع الأنواع ، حيث ارتفع الجمبري العقر من 80 إلى 200 جنيها للكيلو والجمبري الأبيض من 250 إلى 400 للكيلو والقزاز من 600 إلى 850 وحتى 1000 جنيها والجمبري الفراولة من 450 إلى 800 جنيها والإكوادوري يسجل 700 جنيها للكيلو وتلك الاسعار في متوسط الأحجام.





كما اوضح جادالله أن الأسعار ستظل مرتفعة خلال الفترة المقبلة بسبب الإقبال عليها في مجال السياحة والفنادق خلال فصل الصيف، ولكن وخلال شهر ومع انتهاء العطلات الصيفية ستتراجع الأسعار مرة اخرى تحديدا بسعر الجمبري بأنواعه، مشيرا إلى أن باقي الأسماك تشهد استقرارا ملحوظا في الأسعار في الأسواق المصرية، وتحديدا محافظة البحيرة في اسماك البلطي والبوري.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 80 إلى 90 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 100 إلى 110 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 150 إلى 350 جنيه وأحيانا يصل إلى 500 أو 700 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 180 جنيها.





و سجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 170 جنيها والسبيط 350 جنيهًا.





كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.





ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

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