مواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا EV الكهربائية

سيارات شيفروليه… طرحت سيارات شفروليه طرازَين جديدَين كلّيًّا شفروليه كابتيفا EV الكهربائي وشيفروليه كابتيفا PHEV الهجين القابل للوصل بمقبس شحن كهربائي، حيث توفر بثلاثة أنواع مختلفة من أنظمة توليد الحركة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. حتى تستوعب 7 أشخاص.

وحصلت سيارة شيفروليه على محرّك سعة 1.5 ليتر ذي شاحن توربيني يولّد طاقة تبلغ 149 حصانًا، وفئات تجهيزات بارزة تشمل LS، LT، Premier وMidnight Edition، تتميّز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) بكونها مصمَّمة لتمكين التنقّل في كل لحظات الحياة المتنوّعة.

مواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا EV وكابتيفا PHEV

زودت السيارة بطارية ليثيوم بطاقة 60 كيلوواط، ومدى قيادة يصل إلى 415 كلم1 (وفق دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC) وطاقة تبلغ 201 حصانًا، يمنح هذا الطراز الثقة الهادئة والعزم الفوري.

تشمل خيارات الشحن2 Level 1 (2.1 كيلوواط) وLevel 2 (6.6 كيلوواط)، إضافة إلى الشحن السريع بالتيّار المباشر (DC) الذي يُمكِّن الشحن لغاية 80٪ في أقل من 45 دقيقة أو إضافة 75 كلم من مدى القيادة بغضون 10 دقائق فقط.

وتجهيز قياسي مع كل ’كابتيفا EV‘: سلك شحن نقّال Level 1، علبة جدارية 3 بطاقة 7 كيلوواط لمزيد من الملاءمة المنزلية، وسلك قابل للفصل Type 2 to Type 2، بحيث تبدأ اليوم مع مستوى شحن كامل للمركبة، والاستمتاع بهذا كل يوم فعليًّا.

فمع محرّك سعة 1.5 ليتر وبطارية بطاقة 20.5 كيلوواط، توفر ’كابتيفا PHEV‘ طاقة قدرها 201 حصانًا وما يصل إلى 1,000 كلم من مدى القيادة 1 (وفق دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC). وهي مصنوعة للعائلات التي تسعى وراء المرونة دون المساوَمة على الأمان المترافق مع الاعتماد على الوقود. ومع ثلاث وضعيات للدفع (EV، HEV وEV MAX)، وأربع وضعيات قيادة (ECO، ECO+، Standard وSport)، تتكيّف المركبة مع طبيعة يومك وحالة الطريق ومزاجك – أكان هذا يرتبط بالتواجد في المدينة المزدحمة أم القيادة على الطرقات السريعة المفتوحة.

وحصلت السيارة من الداخل علي 5 مقاعد، مع مقصورات من الجلد الاصطناعي الراقي باللون الأسود أو البيج، ولوحة قيادة انسيابية بلمسة نهائية خشبية المظهر، ومساحة للأمتعة حتى 532 لترًا.

وتتوفر المركبة بفئتَي LT وPremier ضمن باقة من الألوان الخارجية العصرية التي تشمل Galaxy White الأبيض، Laser Grey الرمادي، Shadow Golden الذهبي، Dawn Blue الأزرق، Khaki Green الأخضر وRed Metallic الأحمر المعدني، مع خيار سقف عصري بلونين متوفر لطراز EV الكهربائي.

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