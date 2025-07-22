"رجال أعمال إسكندرية" و"التصديري للصناعات الغذائية" يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الصادرات وتعزيز التنافُسية

وقّعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مُذكرة تفاهم مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس، وعمرو المنياوي، عضو مجلس إدارة المجلس، بهدف تعزيز تنافُسية قِطاع الصناعات الغذائية وتأهيل المصدرين للمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية، بما يسهَّم في دعم الصادرات وخِدمة مُجتمع الأعمال، كما انه يأتى في إطار دعم قِطاع الصناعات الغذائية وتعزيز الصادرات.

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة لدعم التصدير وتعزيز دور الجمعية في خِدمة مجتمع الأعمال.

مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية

وأشار إلى تنوع مجالات عمل الأعضاء وفاعلية الجمعية في التنمية الاقتصادية، منوهًا بنجاحات مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية، الذي يخدم نحو 700 ألف عميل.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن إطلاق مؤشر "إصلاح" قريبًا بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم رؤية تحليلية شاملة لتحديات قطاع الأعمال في مصر.

طالب محمد القرش، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتدريب المُصدرين قبل المشاركة في المعارض لضمان فاعلية جهودهم ودعم الصادرات. وأكد منير شحفه، رئيس لجنة التصدير، أن مواجهة تحديات التصدير تتطلب تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري في مجالات التدريب والإعداد.

من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على دور المجلس في ترسيخ مكانة مصر كشريك تجاري موثوق عالميًا، مشيرة إلى تحقيق صادرات بحوالي 6.1 مليار دولار خلال عام 2024.

كما أعلنت عن إطلاق خدمة اختبار جاهزية المُصدرين في سبتمبر المُقبل، مؤكدة أهمية دراسة قنوات التوزيع وتحديد المُنتجات الأنسب لكل سوق لدعم نمو الصادرات.

ويستهدف البروتوكول دعم المُصدرين وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادُل المعلومات، وتنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية، والتعاون في إعداد الدراسات المُتخصصة. كما تشمل التنسيق في البرامج التدريبية والترويج المُشترك للفعاليات عبر المنصات الرقمية، وبحث إنشاء لجان عمل مُشتركة لمعالجة التحديات ودعم مُستقبل القطاع.

شهد التوقيع حضور المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، ومحمد إسماعيل، المدير العام للجمعية.

ومن المجلس التصديري حضر كل من هبة سهيل، مدير إدارة المعارض الخارجية وخدمات الأعضاء، ومي مجدي، مدير الاتصالات والإدارة.

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