الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"رجال أعمال إسكندرية" و"التصديري للصناعات الغذائية" يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الصادرات وتعزيز التنافُسية

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

وقّعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مُذكرة تفاهم مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس، وعمرو المنياوي، عضو مجلس إدارة المجلس، بهدف تعزيز تنافُسية قِطاع الصناعات الغذائية وتأهيل المصدرين للمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية، بما يسهَّم في دعم الصادرات وخِدمة مُجتمع الأعمال، كما انه يأتى في إطار دعم قِطاع الصناعات الغذائية وتعزيز الصادرات. 

 

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة لدعم التصدير وتعزيز دور الجمعية في خِدمة مجتمع الأعمال. 

مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية

وأشار إلى تنوع مجالات عمل الأعضاء وفاعلية الجمعية في التنمية الاقتصادية، منوهًا بنجاحات مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية، الذي يخدم نحو 700 ألف عميل.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن إطلاق مؤشر "إصلاح" قريبًا بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم رؤية تحليلية شاملة لتحديات قطاع الأعمال في مصر.

طالب محمد القرش، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتدريب المُصدرين قبل المشاركة في المعارض لضمان فاعلية جهودهم ودعم الصادرات. وأكد منير شحفه، رئيس لجنة التصدير، أن مواجهة تحديات التصدير تتطلب تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري في مجالات التدريب والإعداد.

من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على دور المجلس في ترسيخ مكانة مصر كشريك تجاري موثوق عالميًا، مشيرة إلى تحقيق صادرات بحوالي 6.1 مليار دولار خلال عام 2024.

كما أعلنت عن إطلاق خدمة اختبار جاهزية المُصدرين في سبتمبر المُقبل، مؤكدة أهمية دراسة قنوات التوزيع وتحديد المُنتجات الأنسب لكل سوق لدعم نمو الصادرات.

ويستهدف البروتوكول دعم المُصدرين وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادُل المعلومات، وتنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية، والتعاون في إعداد الدراسات المُتخصصة. كما تشمل التنسيق في البرامج التدريبية والترويج المُشترك للفعاليات عبر المنصات الرقمية، وبحث إنشاء لجان عمل مُشتركة لمعالجة التحديات ودعم مُستقبل القطاع.

شهد التوقيع حضور المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، ومحمد إسماعيل، المدير العام للجمعية.

 ومن المجلس التصديري حضر كل من هبة سهيل، مدير إدارة المعارض الخارجية وخدمات الأعضاء، ومي مجدي، مدير الاتصالات والإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمعية رجال ‏أعمال إسكندرية المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية جمعية رجال أعمال الإسكندرية ق طاع الصناعات الغذائية

مواد متعلقة

"الصناعات الغذائية" تقود التنمية الاقتصادية في مصر: 500 مليار جنيه استثمارات و7 ملايين فرصة عمل

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

المزيد
الجريدة الرسمية