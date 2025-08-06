الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

الضرائب تُوضح آليات إثبات المصروفات لصنّاع المحتوى ضمن التسهيلات الجديدة 2025

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو

في إطار التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية لعام 2025، أوضحت المصلحة تفاصيل جديدة تتعلق بمزاولي أنشطة صناعة المحتوى الرقمي، خاصة فيما يتعلق بإثبات المصروفات والتكاليف المرتبطة بالنشاط.

آليات إثبات المصروفات لصنّاع المحتوى

وأكدت المصلحة أنه على صنّاع المحتوى الالتزام بإثبات جميع التكاليف والمصروفات التي ترتبط بنشاطهم المهني، لا سيما الأتعاب التي تُدفع لمزاولي العمل الحر، مثل المصممين والمونتيرز وكُتّاب المحتوى والمخرجين وغيرهم ممن يشاركون في إنتاج المحتوى الرقمي، سواء كان مرئيًا أو مسموعًا أو مكتوبًا.

ويُشترط لإثبات هذه التكاليف أن تتضمن العقود أو الفواتير أو الإخطارات رقم التسجيل الضريبي للمستفيد من الخدمة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي تنص على أن لكل ممول رقم تسجيل ضريبي موحد يُستخدم في جميع التعاملات والمستندات الرسمية.

ودعت المصلحة جميع مزاولي النشاط إلى توخي الدقة في تسجيل البيانات الضريبية لضمان الاستفادة من الحوافز والضوابط الجديدة.

ولمزيد من الاستفسارات، أتاحت مصلحة الضرائب قنوات متعددة للتواصل، منها وحدة التجارة الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني:
 e.commerce@eta.gov.eg
أو الاتصال على الخط الساخن: 16395

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