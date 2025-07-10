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اقتصاد

ارتفعت 2.7% في ساعات، عملة "بيتكوين" تصل إلى أعلى مستوى لها في التاريخ

عملة بيتكوين
عملة بيتكوين

شهد سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند حوالي 112,000 دولار أمريكي، وفق بيانات التداول.


وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.7% خلال يوم واحد على منصة "بينانس"، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، حتى الساعة 22:57 بتوقيت موسكو، ليصل إلى 111,698 دولارًا أمريكيًّا.

وقبل ذلك بدقائق، وصل السعر إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 111,999.79 دولارًا أمريكيًّا.

ووفق موقع "CoinMarketCap"، الذي يحسب متوسط السعر لأكثر من 20 منصة تداول، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.72%، ليصل إلى متوسط 111,732.61 دولارًا أمريكيًّا.

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