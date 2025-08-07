الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

مداهمة أمنية، فيتو
مداهمة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و170 تاجر مخدرات بحوزتهم 239 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 19 فردًا محلي الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي تجارة المخدرات والسرقات جرائم المخدرات والسرقات جرائم تجارة المخدرات والسرقات جرائم تجارة المخدرات قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

كشف ملابسات فيديو سيارة نقل بترول تسير عكس الاتجاه بالجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أم عمر فراولة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة قضبان السكك الحديدية في الغربية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه إلى داخل البلاد بالسويس (صور)

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

ورشة عمل حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة بمشاركة عربية

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

هيتأخر شوية، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

وفاة رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية (صور)

بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

أسعار المانجو اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض كبير في السكري والعويس

بعد مفاجأة صلاح، ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

تامر فرج عن زوجاته الخمس: انتهاء صلاحية وزوجته السادسة ترد (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads