ضبط تشكيل عصابي لسرقة قضبان السكك الحديدية في الغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

وبالفحص وتحليل محتوى الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 5 عمال وربة منزل "زوجة أحدهم"، لـ4 منهم معلومات جنائية مسجلة.

وأسفرت جهود الضبط عن العثور بحوزتهم على 4 قطع من القضبان الحديدية القديمة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تنفيذ عملية السرقة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.