الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة قضبان السكك الحديدية في الغربية

المتهمون
المتهمون

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

وبالفحص وتحليل محتوى الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 5 عمال وربة منزل "زوجة أحدهم"، لـ4 منهم معلومات جنائية مسجلة.

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

وأسفرت جهود الضبط عن العثور بحوزتهم على 4 قطع من القضبان الحديدية القديمة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تنفيذ عملية السرقة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشكيل عصابى لسرقة تشكيل عصابي سرقة قضبان السكك الحديدية سكك الحديدية قضبان السكك الحديدية فيديو متداول وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

ورشة عمل حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة بمشاركة عربية

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط شقيقين بالقاهرة افتعلا واقعة سرقة مسن ونشرا الفيديو طمعًا في المشاهدات

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد في الجيزة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة

أكاديمية الشرطة تنظم لقاءين تثقيفيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز وعي الطلبة

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 3 ملايين جنيه و9 أطنان دقيق مهرب

الأكثر قراءة

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

11 قرارا لرئيس الوزراء في اجتماع اليوم

السيسي يصدق على قانون جديد

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

تخبط بجدول الدوري بعد قرار "الكاف" بمشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالعون والدعم من الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads