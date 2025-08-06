ورشة عمل حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة بمشاركة عربية

نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل تدريبية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، تحت عنوان: "دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة"، وذلك بمقر قطاع الإعلام والعلاقات، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ في إطار استمرار التعاون المثمر بين وزارة الداخلية المصرية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وعلى مدار يومين، سلطت الورشة الضوء على دور الإعلام الأمني في دعم السياسات والخطط التنموية في الوطن العربي، والتأكيد على أهمية الإعلام كركيزة في تعزيز الوعي المجتمعي وجهود البناء، واستعراض المبادرات الأمنية المؤثرة، وعلى رأسها مبادرة "جيل جديد" التي أطلقتها وزارة الداخلية المصرية لبناء قدرات شباب المناطق الحضارية الجديدة، والتي نالت إشادة واسعة من المشاركين العرب.

أساليب التصدي للشائعات والسلوكيات السلبية

وخلال الفعاليات، اطلعت الوزارة الوفود المشاركة على آليات عمل منظومة الإعلام الأمني المصرية، وسبل دعمها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أساليب التصدي للشائعات والسلوكيات السلبية، وآليات التفاعل مع استفسارات وشكاوى المواطنين.

وقد أشاد ممثلو الدول العربية بالإمكانيات الكبيرة والتقنيات الحديثة التي يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات.

كما نظّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم عرض الجهود المصرية في مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولات التهريب، مع استعراض حملات التوعية بمخاطر المخدرات على المجتمع وأهمية الحفاظ على النشء.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات الأمنية العربية في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تبادل الخبرات مع نظرائها في العالم العربي، وتعزيز دور الإعلام الأمني في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

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