القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر بيتر تاتو، لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحامي محمد سعد الدين قد تقدم ببلاغ عاجل اليوم إلى النائب العام، ضد عدد من صانعي المحتوى المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي منهم “بيتر تاتو”،، يتهمهم فيه بنشر محتوى خادش للحياء ومحرض على الفسق ومخالف للقيم الدينية والآداب العامة.

بلاغ عاجل إلى النائب العام ضد عدد من صانعي المحتوى

وجاء في نص البلاغ المقدم للمستشار النائب العام: “أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ العاجل، راجيًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من انفلات أخلاقي وإعلامي ممنهج، في ظل موجة من المحتوى المرئي المسيء، الذي يتم بثه عبر حسابات شهيرة، ويتضمن مشاهد خادشة للحياء تتعلق برسم الوشم أو ما يُعرف بالتاتو على أجساد النساء، في مشاهد فجة تخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني”.

وأضاف البلاغ أن “تلك المشاهد تعتمد بشكل مباشر على عرض أجساد النساء عارية أو شبه عارية، دون احترام لحدود الحياء أو أعراف المجتمع، ما يمثل جريمة أخلاقية تهدف لهدم القيم المجتمعية الأصيلة، وتشويه صورة المرأة والأسرة في المجتمع المصري”.

وفي ختام البلاغ، طالب المحامي محمد سعد الدين النائب العام بفتح تحقيق فوري مع أصحاب الحسابات، وإحالة المتورطين إلى النيابة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب هذا النوع من المحتوى حفاظًا على القيم الأخلاقية والأسرة المصرية.

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