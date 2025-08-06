إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه إلى داخل البلاد بالسويس (صور)

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة لتجار السموم، بعد نجاحها في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة السويس.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام تشكيل إجرامي مكون من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي "مخدرات" – بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد.

تنفيذ محكم وضبطيات ضخمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم 330 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – هيروين – آيس) بندقية آلية

سقوط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـحوالي 35 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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