الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه إلى داخل البلاد بالسويس (صور)

سقوط بؤرة إجرامية
سقوط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالسويس

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة لتجار السموم، بعد نجاحها في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة السويس.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام تشكيل إجرامي مكون من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي "مخدرات" – بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد.

تنفيذ محكم وضبطيات ضخمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم 330 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – هيروين – آيس) بندقية آلية

سقوط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة 

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـحوالي 35 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسلحة والذخائر الذخائر غير المرخصة المواد المخدرة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بؤرة اجرامية جلب المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات محافظة السويس معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

ورشة عمل حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة بمشاركة عربية

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط شقيقين بالقاهرة افتعلا واقعة سرقة مسن ونشرا الفيديو طمعًا في المشاهدات

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد في الجيزة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة

أكاديمية الشرطة تنظم لقاءين تثقيفيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز وعي الطلبة

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 3 ملايين جنيه و9 أطنان دقيق مهرب

الأكثر قراءة

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

11 قرارا لرئيس الوزراء في اجتماع اليوم

السيسي يصدق على قانون جديد

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

تخبط بجدول الدوري بعد قرار "الكاف" بمشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالعون والدعم من الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads