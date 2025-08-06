الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أم عمر فراولة

كشفت وزارة الداخلية ، تفاصيل القبض على أم عمر فراولة صانعة محتوى لنشرها مقاطع تتنافى مع قيم المجتمع.

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الممارسات المُسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد المحتوى المخالف الذي يتنافى مع القيم والتقاليد العامة للمجتمع.

وردت بلاغات إلى الجهات المعنية التى تفيد بقيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خارجة تخالف الآداب العامة وتُسيء استخدام منصات التواصل.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المذكورة (مقيمة بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتها أقرت بنشر المحتوى محل البلاغات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق المختصة.

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