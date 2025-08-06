الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على أم عمر
القبض على أم عمر فراولة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على التيك توكر المعروفة باسم "أم عمر فراولة"، وذلك بعد تداول عدد من الفيديوهات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت إيحاءات لفظية ومحتوى غير لائق أثار استياء المتابعين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد وضبط المخالفات التي تمس القيم الأخلاقية وتتعارض مع الآداب العامة، خاصة على منصات السوشيال ميديا.

ووفقًا للتحريات، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المحتوى المنشور على حساب المذكورة، وتم تحديد هويتها ومحل إقامتها بدقة، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة وضُبطت داخل أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت حجزها على ذمة القضية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط كل من ينشر محتوى مخالفًا أو يحرض على الفسق والفجور، حفاظًا على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
 

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