الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

القبض على شقيقين
القبض على شقيقين للترويج للمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء ترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة حدائق القبة، مع التعدي بالسب على القائم بالنشر.

وبالفحص، أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شقيقان يقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأيس، و2 قطعة سلاح أبيض.


وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، وأقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة صور الخروج على القانون، وملاحقة مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة.

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مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي منطقة حدائق القبة قسم شرطة الحدائق وزارة الداخلية

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