القبض على صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.



النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح



تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخص، مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

Advertisements



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ