الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو سيارة نقل بترول تسير عكس الاتجاه بالجيزة

المتهم بالسير عكس
المتهم بالسير عكس الاتجاه بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو لقائد سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بمحافظة الجيزة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة "نقل فنطاس" تابعة لإحدى شركات البترول بالسير عكس الاتجاه، بطريق عام بمحافظة الجيزة، مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أم عمر فراولة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة قضبان السكك الحديدية في الغربية

وبالفحص الفني، تم تحديد السيارة (تبين أنها سارية التراخيص) وضبط قائدها وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بدعوى اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد المخالفات المرورية ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو سيارة نقل بترول السير عكس الاتجاه الجيزة وزارة الداخلية المخالفات المرورية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أم عمر فراولة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة قضبان السكك الحديدية في الغربية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه إلى داخل البلاد بالسويس (صور)

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

القبض على شقيقين بتهمة الترويج للمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقاهرة

ورشة عمل حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة بمشاركة عربية

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط شقيقين بالقاهرة افتعلا واقعة سرقة مسن ونشرا الفيديو طمعًا في المشاهدات

الأكثر قراءة

مدبولي يحسم الجدل بشأن منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

مدبولى يعرض مقترحا لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن قانون الإيجار القديم

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

أمم أفريقيا للمحليين، تعادل بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى في الشوط الأول

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

الحكومة تكشف آليات تفعيل قانون الإيجار القديم وموعد تحصيل الأجرة الجديدة

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

خدمات

المزيد

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بوجود عقبات في تحقيق الأهداف

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads