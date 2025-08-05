الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

جرينوف وآر بى جى ضمن المضبوطات، الداخلية تعلن العثور على ترسانة أسلحة داخل وكر خط ديروط

الداخلية: العثور
الداخلية: العثور على ترسانة أسلحة من بينها مدفع وجرينوف داخ

عثرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،  على ترسانة أسلحة من بينها مدفع آر بى جى وجرينوف داخل وكر خط ديروط  بعد قتله فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

العثور على ترسانة أسلحة 

وذكر بيان أمني؛ أنه فى إطار استكمال جهود وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بشأن تحديد مكان إختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد، سلاح، سرقة بالإكراه، بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "إطلاق أعيرة نارية، قتل عمد، مقاومة سلطات") ومصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة ؛ وردت معلومات تؤكد قيام العنصر المذكور بإخفاء أسلحة نارية بقطعة أرض بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

وكر خط ديروط 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وعثر بها على ( 18 قطعة سلاح نارى "مدفع آر بى جى، 2 رشاش جرينوف، 10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ترسانة أسلحة مدفع جرينوف خط ديروط أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

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