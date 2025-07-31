أخبار الحوادث اليوم: شاب يقتل والده بسبب المخدرات بدار السلام.. مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار بالطالبية.. وحركة تنقلات لضباط الشرطة بمديريات الأمن

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية – لقيامهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة دار السلام، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب قتل والده بطريقة بشعة في دار السلام.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن واقعة سرقة "تروسيكل".. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك خلال مداهمة أمنية استهدفته بعد تحديد مكان اختبائه، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة الهاربين من الأحكام الجنائية.

اعتمد اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالأقسام والمراكز، وقوات الأمن، وإدارات المرور والتموين والاشتباه والآداب.

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرون، في حادث انقلاب سيارة في الترعة السوهاجية على طريق بنجا الوسطاني بمركز طهطا محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.

مع فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الاختبارات المقررة للقبول بأكاديمية الشرطة، والتي تُجرى على عدة مراحل تهدف إلى انتقاء العناصر الأفضل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، ترصد فيتو الاختبارات المقررة للقبول فى كلية الشرطة 2025.

قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها سنة عن تهمة تعاطي المخدرات وقضت بتأييد الحكم السابق.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 115772 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل السيدة شربات محفظة قرآن داخل منزلها بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعتمد اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات موسعة بين ضباط المباحث ورؤساء الوحدات الشرطية على مستوى المديرية، في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث دماء العمل الشرطي، ودعم القطاعات الحيوية بالعناصر الشابة والكفاءات الأمنية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.