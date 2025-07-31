أخبار الحوادث اليوم: شاب يقتل والده بسبب المخدرات بدار السلام.. مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار بالطالبية.. وحركة تنقلات لضباط الشرطة بمديريات الأمن
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم إصدار شهادات ملاحة بحرية مزيفة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية – لقيامهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة دار السلام، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
شاب يقتل والده بسبب المخدرات في دار السلام
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب قتل والده بطريقة بشعة في دار السلام.
فيديو سرقة تروسيكل يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي بمدينة بدر
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن واقعة سرقة "تروسيكل".. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك خلال مداهمة أمنية استهدفته بعد تحديد مكان اختبائه، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة الهاربين من الأحكام الجنائية.
حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز الفيوم
اعتمد اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالأقسام والمراكز، وقوات الأمن، وإدارات المرور والتموين والاشتباه والآداب.
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بسوهاج
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرون، في حادث انقلاب سيارة في الترعة السوهاجية على طريق بنجا الوسطاني بمركز طهطا محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.
الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2025
مع فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الاختبارات المقررة للقبول بأكاديمية الشرطة، والتي تُجرى على عدة مراحل تهدف إلى انتقاء العناصر الأفضل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، ترصد فيتو الاختبارات المقررة للقبول فى كلية الشرطة 2025.
تأييد الحبس سنة للبلوجر داليا فؤاد بتهمة تعاطي المخدرات
قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها سنة عن تهمة تعاطي المخدرات وقضت بتأييد الحكم السابق.
الداخلية: القبض على 220 سائق أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 115772 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).
حبس المتهم بقتل محفظة قرآن بأبو النمرس لسرقة مشغولاتها الذهبية
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل السيدة شربات محفظة قرآن داخل منزلها بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف
اعتمد اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات موسعة بين ضباط المباحث ورؤساء الوحدات الشرطية على مستوى المديرية، في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث دماء العمل الشرطي، ودعم القطاعات الحيوية بالعناصر الشابة والكفاءات الأمنية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي.
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